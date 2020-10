“Mascherina anche dentro casa”. Il delirio di Conte e l’emergenza che non c’è (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – Ci risiamo: Giuseppe Conte torna a parlare agli italiani con un video messaggio in cui indossa la mascherina e dice che vista l’impennata dei contagi va messa pure dentro casa. Non c’è più differenza tra aperto e chiuso, avverte il premier con il suo consueto mix di allarmismo catastrofico e toni paternalistici. Mentre i dati scientifici – gli unici che fanno fede – ci dicono che oltre il 96% dei nuovi casi di coronavirus sono asintomatici e che pochissimi vengono ricoverati, Conte e il governo giallofucsia rifilano agli italiani nuove restrizioni come se l’epidemia fosse davvero ancora a livelli preoccupanti. La fissazione per la mascherina all’aperto – visto e considerato che molti esperti hanno chiarito che non ha alcuna utilità, anzi – non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott – Ci risiamo: Giuseppetorna a parlare agli italiani con un video messaggio in cui indossa la mascherina e dice che vista l’impennata dei contagi va messa purecasa. Non c’è più differenza tra aperto e chiuso, avverte il premier con il suo consueto mix di allarmismo catastrofico e toni paternalistici. Mentre i dati scientifici – gli unici che fanno fede – ci dicono che oltre il 96% dei nuovi casi di coronavirus sono asintomatici e che pochissimi vengono ricoverati,e il governo giallofucsia rifilano agli italiani nuove restrizioni come se l’epidemia fosse davvero ancora a livelli preoccupanti. La fissazione per la mascherina all’aperto – visto e considerato che molti esperti hanno chiarito che non ha alcuna utilità, anzi – non ...

