Mark Ruffalo | Naomi Campbell e altre celebrità completamente nude per invitare al voto VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 8 ottobre 2020)celebrità americane hanno partecipato a uno specialenudi per spiegare agli elettori come si vota correttamente via posta. Un gruppo cospicuo di attori e celebrità statunitensi e non, tra cui, Chris Rock e, hanno partecipato a undel gruppo RepresentUsnudi, per spiegare agli elettori di 16 stati come votare correttamente via posta senza far diventare il loro"nudo". RepresentUs, un gruppo anti-corruzione e pro-democrazia apartitico degli USA, ha riunito diversi volti noti, come l'attore...