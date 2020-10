Marinho è la nuova palleggiatrice di Casalmaggiore

Cremonaoggi : Ufficializzata la nuova palleggiatrice della Vbc: è Ananda Cristina Marinho - marcofantasiatw : @VBCasalmaggiore ha la nuova palleggiatrice -

Ultime Notizie dalla rete : Marinho nuova

Corriere dello Sport.it

Marinho, nata a San Paolo in Brasile il 02 maggio 1989, viene da un passato in maglia Praia Clube dove è stata proprio vice-Lloyd nella stessa stagione in cui l’opposto rosa Rosamaria Montibeller era ...Qualcuno di voi avrà visto sicuramente una faccia nuova "dietro le quinte" del PalaAgnelli di Bergamo in occasione della gara di campionato di domenica 04 ottobre contro le orobiche, ed ora, come annu ...