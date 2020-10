Margherita Vicario: età, altezza, peso, padre famoso, fidanzato dell’agente Repola di Nero a metà (Di giovedì 8 ottobre 2020) Stiamo parlando di una donna piena di talento ed estremamente eclettica. Crescere in una famiglia di artisti sarà stato sicuramente determinante per la crescita ed il presente di Margherita Vicario. Suo padre è un noto regista, celebre per aver diretto una lunga serie di fiction del piccolo schermo nostrano. Uno dei lavori più famosi di Francesco Vicario? Senza dubbio la mitica fiction capitolina I Cesaroni. Anche il fratello Stefano si occupa di regia. Ma non finisce qui, perché l’albero genealogico di Margherita Vicario vanta anche altri talenti. Oltre al padre e allo zio c’è il nonno paterno Marco. È stato un attore in attività fino agli anni Cinquanta, per poi passare dietro la cinepresa nei panni di ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Stiamo parlando di una donna piena di talento ed estremamente eclettica. Crescere in una famiglia di artisti sarà stato sicuramente determinante per la crescita ed il presente di. Suoè un noto regista, celebre per aver diretto una lunga serie di fiction del piccolo schermo nostrano. Uno dei lavori più famosi di Francesco? Senza dubbio la mitica fiction capitolina I Cesaroni. Anche il fratello Stefano si occupa di regia. Ma non finisce qui, perché l’albero genealogico divanta anche altri talenti. Oltre ale allo zio c’è il nonno paterno Marco. È stato un attore in attività fino agli anni Cinquanta, per poi passare dietro la cinepresa nei panni di ...

Raicomspa : Aspettando il finale di stagione di #NeroAMetà, buon ascolto di un nuovo brano 'Tell me something' Francesco De Luc… - InkSonoro : Margherita Vicario ?? Report fotografico! Le bellissime foto di Michela Amati sono riuscite a catturare la personali… - MURATMIHCIOGLU : RT @Raicomspa: Aspettando il finale di stagione di #NeroAMetà, buon ascolto di un nuovo brano 'Tell me something' Francesco De Luca, Alessa… - RaiUno : RT @Raicomspa: Aspettando il finale di stagione di #NeroAMetà, buon ascolto di un nuovo brano 'Tell me something' Francesco De Luca, Alessa… - OnlyPopPlease1 : RT @Raicomspa: Aspettando il finale di stagione di #NeroAMetà, buon ascolto di un nuovo brano 'Tell me something' Francesco De Luca, Alessa… -