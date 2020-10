Mare fuori, anticipazioni quarta puntata: è crisi tra Filippo e Carmine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mercoledì 14 ottobre alle 21.20 su Rai 2 va in onda la quarta puntata di Mare fuori, una coproduzione Rai Fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con la regia di Carmine Elia. La serie con Carolina Crescentini in 12 episodi le storie di un gruppo di ragazzi reclusi nell’Istituto di Pena Minorile tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni. Di seguito le anticipazioni degli episodi 7 e 8, intitolati rispettivamente L’amore malvagio e Conosci te stesso. Mare fuori, trama e cast L’IPM di Napoli ospita i ragazzi che sbagliano. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mercoledì 14 ottobre alle 21.20 su Rai 2 va in onda ladi, una coproduzione Rai Fiction e Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con la regia diElia. La serie con Carolina Crescentini in 12 episodi le storie di un gruppo di ragazzi reclusi nell’Istituto di Pena Minorile tra minacce, amori, fughe, esami di scuola, partite di pallone, risse, cadute all’inferno e inaspettate resurrezioni. Di seguito ledegli episodi 7 e 8, intitolati rispettivamente L’amore malvagio e Conosci te stesso., trama e cast L’IPM di Napoli ospita i ragazzi che sbagliano. C’è chi sbaglia senza volerlo, chi sbaglia con premeditazione e chi ...

sasacipher : Oggi pomeriggio vorrei recuperare Mare Fuori ma devo studiare porca trota - Virgilionews11 : Marika Lenzi è Vesna in “Mare Fuori” la serie tv di Rai2 - - salvatore1953 : @Nyla_1234 @Mario48440912 @LaStampa Le ONG non vengono criminalizzate sono totalmente fuori dalla legge del mare e sono solo dei criminali! - PFundrisi : RT @VisitSicilyOP: Fuori dal caos, la luce del sole risalta i colori della natura, all’orizzonte l’azzurro turchese del cielo si confonde c… - onda_di_mare : RT @SatiriCaZz: Ma siamo sicuri sicuri che abbiano pagato 5 volte tanto per errore? Non è che fra qualche mese viene fuori che ci hanno fat… -