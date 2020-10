Marco Diana, morto il militare che lottava contro lo Stato per l’uranio impoverito (Di giovedì 8 ottobre 2020) Marco Diana aveva cinquant’anni e da più di venti conviveva con un tumore al sistema linfatico contratto dopo la missione in Somalia nel 1993. Si è spento a cinquant’anni a Cagliari Marco Diana, ex maresciallo dell’esercito protagonista della lotta contro l’utilizzo dell’uranio impoverito nelle missioni militari all’estero. Originario del Sulcis, Villamassargia, da più di venti … L'articolo Marco Diana, morto il militare che lottava contro lo Stato per l’uranio impoverito è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020)aveva cinquant’anni e da più di venti conviveva con un tumore al sistema linfatico contratto dopo la missione in Somalia nel 1993. Si è spento a cinquant’anni a Cagliari, ex maresciallo dell’esercito protagonista della lottal’utilizzo dell’uranionelle missioni militari all’estero. Originario del Sulcis, Villamassargia, da più di venti … L'articoloilcheloper l’uranioè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

