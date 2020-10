Marco Carta non rubò 6 magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Due sentenze di assoluzione, in primo e in secondo grado, hanno messo un punto fermo sulla vicenda che ha coinvolto il cantante Marco Carta, ma c'è voluto un anno e mezzo per decretare che l'ex vincitore di Sanremo non è colpevole di aver rubato sei magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente di Milano. Il fatto risale al 31 maggio 2019, quando il cantante fu fermato insieme all'amica Fabiana Muscas nei pressi del grande magazzino: l'arresto avvenne in flagranza, perché le magliette erano state trovate nascoste nella borsa dell'amica. Le indagini, condotte dalla polizia locale di Milano, su delega del pm Nicola Rossato, avevano portato ad un processo finito il 31 ottobre con ... Leggi su agi (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Due sentenze di assoluzione, in primo e in secondo grado, hanno messo un punto fermo sulla vicenda che ha coinvolto il cantante, ma c'è voluto un anno e mezzo per decretare che l'ex vincitore di Sanremo non è colpevole di aver rubato seideldi 1.200di Milano. Il fatto risale al 31 maggio 2019, quando il cantante fu fermato insieme all'amica Fabiana Muscas nei pressi del grande magazzino: l'arresto avvenne in flagranza, perché leerano state trovate nascoste nella borsa dell'amica. Le indagini, condotte dpolizia locale di Milano, su delega del pm Nicola Rossato, avevano portato ad un processo finito il 31 ottobre con ...

trash_italiano : Marco Carta aveva un pochino di febbre ed è stato mandato via ?? #noneladurso - _MinutForMinut : #storieitaliane 'È lì che si distruggono carriere!' Il caso mi Marco Carta mi ricorda il caso di Alex Schwazer: la… - jemechoisis : RT @Agenzia_Italia: Marco Carta non rubò 6 magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente - Agenzia_Italia : Marco Carta non rubò 6 magliette del valore di 1.200 euro alla Rinascente - BiaNer1 : RT @Errorigiudiziar: Lo arrestarono, e non avrebbero dovuto. Lo costrinsero all'orrido teatrino schiacciasassi della #gognamediatica. Ma lu… -