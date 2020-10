Maraini | Bene Nobel a Gluck | la poesia ci insegna a pensare e parlare

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Mi fa piacere che a vincere il premioper la Letteratura sia una donna e una poetessa perché laè poco praticata e conosciuta tanto è vero che Louisenon è stata mai tradotta in italiano. In un momento di sciatteria linguistica lacie acon più consapevolezza e intelligenza". Lo ha detto all'Adnkronos la scrittrice Daciacommentando l'

Il Tempo

In un momento di sciatteria linguistica la poesia ci insegna a pensare e a parlare con più consapevolezza e intelligenza". Lo ha detto all'Adnkronos la scrittrice Dacia Maraini commentando l'