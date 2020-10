Mannoia | 6 11 esce il nuovo album “Padroni di niente”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) –venerdì 6 novembre “Padroni di niente”, ildi inediti di Fiorelladisponibile da oggi, giovedì 8 ottobre, in pre-order in formato cd e in vinile (quest’ultimo sarà disponibile nei negozi da venerdì 20 novembre).“Padroni di niente” è stato anticipato in radio dal singolo “Chissà da dove arriva una canzone”, brano scritto per Fiorella da Ultimo. A maggio, inoltre, partirà il “Padroni di niente tour”, undici date nei principali teatri italiani, per incontrare il suo pubblico e presentare live il. Queste le prime date del tour: 12 maggio – Bologna – Europauditorium, 13 maggio – Torino – teatro Colosseo, ...