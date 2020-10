Manchester United, la rivelazione di Cavani: “Neymar? Abbiamo avuto una discussione nello spogliatoio, vi racconto” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Parla Edison Cavani.Il neo acquisto dei "Red Devils" ed ex PSG, torna a parlare della sua esperienza al club francese. L'attaccante uruguaiano - non convocato da Tabarez per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio -, intervenuto ai microfoni di ESPN si è soffermato sul rapporto con l'ex compagno Neymar: “È un bravo ragazzo. L’unica volta che ho litigato con lui, e lo sanno tutti, è stato nella partita con il Lione. Abbiamo avuto una discussione anche nello spogliatoio, ma è finita lì".Manchester United, la rivelazione di Cavani: “Ho avuto il Covid-19, ho pensato smettere col calcio” Uruguay, Recoba chiama ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 ottobre 2020) Parla Edison.Il neo acquisto dei "Red Devils" ed ex PSG, torna a parlare della sua esperienza al club francese. L'attaccante uruguaiano - non convocato da Tabarez per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio -, intervenuto ai microfoni di ESPN si è soffermato sul rapporto con l'ex compagno Neymar: “È un bravo ragazzo. L’unica volta che ho litigato con lui, e lo sanno tutti, è stato nella partita con il Lione.unaanche, ma è finita lì"., ladi: “Hoil Covid-19, ho pensato smettere col calcio” Uruguay, Recoba chiama ...

