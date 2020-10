Manchester City, Eric Garcia fuori dalla lista A per la Champions. Ma potrà andare nella B (Di giovedì 8 ottobre 2020) Protagonista in estate delle voci di mercato che lo volevano vicino a un ritorno al Barcellona, Eric Garcia è stato escluso dalla lista A del Manchester City per la prossima Champions League. Il difensore potrà comunque essere inserito successivamente nella lista B, quella per i giocatori nati dopo il 1999. Sono 21 su un massimo di 25 i calciatori iscritti: Sergio Agüero Nathan Ake Joao Cancelo Scott Carson Kevin De Bruyne Ederson Ruben Dias Ilkay Gundogan Rodrigo Gabriel Jesús AymEric Laporte Riyad Mahrez Benjamín Mendy Bernardo Fernandinho Zack Steffen Raheem Sterling John Stones Ferran Torres Kyle Walker Oleksandr Zinchenko Foto: Instagram personale L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Protagonista in estate delle voci di mercato che lo volevano vicino a un ritorno al Barcellona,è stato esclusoA delper la prossimaLeague. Il difensore potrà comunque essere inserito successivamenteB, quella per i giocatori nati dopo il 1999. Sono 21 su un massimo di 25 i calciatori iscritti: Sergio Agüero Nathan Ake Joao Cancelo Scott Carson Kevin De Bruyne Ederson Ruben Dias Ilkay Gundogan Rodrigo Gabriel Jesús AymLaporte Riyad Mahrez Benjamín Mendy Bernardo Fernandinho Zack Steffen Raheem Sterling John Stones Ferran Torres Kyle Walker Oleksandr Zinchenko Foto: Instagram personale L'articolo ...

