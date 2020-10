Maltempo | Ministro Costa | “Al lavoro sullo stato di emergenza | daremo risposte immediate Già 3 | 6 miliardi per il dissesto”

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Accordi di programma con le Regioni contro il dissesto idrogeologico per un valore totale di 3,6di euro (e accordi da altri 3pronti per la firma), raddoppiato in due anni l’indice di accelerazione della spesa, Sogesid e Invitalia a disposizione dei Comuni per gli interventi, maggiori poteri alle Regioni grazie alla legge Semplificazioni. Sono alcune delle azioni messe in campo dal ministero dell’Ambiente contro il dissesto idrogeologico, come ha ricordato ieri ilSergionell’aula della Camera, nel corso dell’informativa urgente del governo sulle iniziative per contrastare il dissesto idrogeologico. “L’Ispra – ha affermato – ci dice che il 91% dei Comuni italiani è interessato da problematicità idrogeologiche e ...