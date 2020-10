Maltempo Liguria: buone notizie dalla valle Argentina, Triora non è più isolata [FOTO] (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ stata riaperta, a senso unico alternato, la Strada Provinciale interrotta nel comune di Montalto, nell’Imperiese, rendendo possibile raggiungere Montalto, Carpasio e Molini di Triora. Proprio ieri era stato lanciato l’appello del sindaco di Triora, Massimo Di Fazio: “E’ necessario aprire al più presto una strada, anche ad un’unica corsia. Il nostro Comune è isolato e sta per arrivare l’inverno, non abbiamo il gas metano e i riscaldamenti funzionano soltanto con i bomboloni o il pellet, ma senza una via di collegamento non possono arrivare i rifornimenti. Abbiamo tanti anziani e una rsa psichiatrica, che sono a rischio,” affermava il primo cittadino. Triora, in alta valle Argentina, nell’entroterra di Arma di Taggia, era ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) E’ stata riaperta, a senso unico alternato, la Strada Provinciale interrotta nel comune di Montalto, nell’Imperiese, rendendo possibile raggiungere Montalto, Carpasio e Molini di. Proprio ieri era stato lanciato l’appello del sindaco di, Massimo Di Fazio: “E’ necessario aprire al più presto una strada, anche ad un’unica corsia. Il nostro Comune è isolato e sta per arrivare l’inverno, non abbiamo il gas metano e i riscaldamenti funzionano soltanto con i bomboloni o il pellet, ma senza una via di collegamento non possono arrivare i rifornimenti. Abbiamo tanti anziani e una rsa psichiatrica, che sono a rischio,” affermava il primo cittadino., in alta, nell’entroterra di Arma di Taggia, era ...

GiovanniToti : MODELLO LIGURIA In 24 ore il tratto della statale 20 ad Airole, che aveva ceduto a causa del #maltempo, è stato rip… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - Giampanet : RT @Unomattina: #Maltempo: in Liguria si procede con la conta dei danni ma se il meteo concede una tregua in questi giorni già nel corso de… - Unomattina : #Maltempo: in Liguria si procede con la conta dei danni ma se il meteo concede una tregua in questi giorni già nel… -

