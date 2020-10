Maltempo Francia | il bilancio sale a sei morti | trovato il corpo di uno dei due pompieri dispersi

Agenzia_Ansa : #Maltempo in #Francia, 9 dispersi nella regione di Nizza Si cercano anche altre 3 persone che risulterebbero disper… - emergenzavvf : ?? #Maltempo, ricerche da stanotte sul lato francese del Colle di Tenda del pastore disperso. I #vigilidelfuoco ital… - MediasetTgcom24 : Maltempo, Piemonte: 11 persone disperse. Francia: almeno 2 morti - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un uomo è stato ritrovato cadavere nella sua auto immersa a Saint-Martin-Vésubie, nel sud-est della #Francia investito d… - LegaCamera : Maltempo, Bergesio - Gastaldi (Lega): 'Conte prenda esempio dalla Francia' -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Francia

ANSA Nuova Europa

Come già detto la giornata di Sabato, sarà caratterizzato da piogge e nevicate sull’arco Alpino ancora a quote piuttosto elevate. Il meridione sarà ancora sgombro da nuvolosità. In maniera piuttosto g ...Aziende e cittadini che hanno subito danni nell’ultima alluvione la scorsa ricevano per primi i rimborsi. A una settimana dalle piogge che hanno provocato un miliardo di danni in 12 ore in Piemonte, i ...