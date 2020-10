Agenzia_Ansa : ++ Mali: liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio ++ #ANSA AGGIORNAMENTI A BREVE - repubblica : Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali - MediasetTgcom24 : Mali, liberati padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio: erano stati rapiti nel 2018 #PadrePierLuigiMaccalli… - Agenzia_Ansa : Padre Maccalli e Nicola Chiacchio stanno bene. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Insieme agli i… - eleonor31151952 : RT @AndreaMarano11: Mali, liberati gli ostaggi italiani Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio -

ROMA (ITALPRESS) – Padre Pier Luigi Marcalli, il missionario della diocesi di Crema sequestrato in Niger nel 2018 e Nicola Chiacchio sono stati liberati oggi in Mali. “La liberazione – si legge nella ...Sono stati liberati in Mali il sacerdote Pier Luigi Maccalli, sequestrato in Niger nel 2018, e Nicola Chiacchio. Padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre del 2018 in Niger, in ...