Mali, liberati padre Maccalli e Nicola Chiacchio: erano stati rapiti in Niger nel 2018 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono stati liberati in Mali il sacerdote Pier Luigi Maccalli, sequestrato in Niger nel 2018, e Nicola Chiacchio. padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre del 2018 in Niger,... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sonoinil sacerdote Pier Luigi, sequestrato innel, e, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre delin,...

