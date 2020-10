Mali, liberati i due ostaggi italiani Padre Maccalli e Nicola Chiacchio: erano stati rapiti nel 2018 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono stati liberati Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, due cittadini italiani che erano ostaggi in Mali. erano stati rapiti in Niger nel 2018 da miliziani jihadisti. Ad annunciarlo è stato il governo di Bamako. In un video diffuso il 6 aprile e registrato presumibilmente il 24 marzo, i due italiani dicevano di essere in buone condizioni. Ibrahim Manzo Diallo, direttore del sito di informazione ‘Aïr Info Agadez’ aveva dichiarato a ilfattoquotidiano.it che i due erano stati “rapiti dallo stesso gruppo jihadista che sequestrò Luca Tacchetto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) SonoPier Luigi, due cittadinicheinin Niger nelda miliziani jihadisti. Ad annunciarlo è stato il governo di Bamako. In un video diffuso il 6 aprile e registrato presumibilmente il 24 marzo, i duedicevano di essere in buone condizioni. Ibrahim Manzo Diallo, direttore del sito di informazione ‘Aïr Info Agadez’ aveva dichiarato a ilfattoquotidiano.it che i duedallo stesso gruppo jihadista che sequestrò Luca Tacchetto e ...

