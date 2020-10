Made in Italy, Di Maio: «Due miliardi per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese» (Di giovedì 8 ottobre 2020) ● Restart, ultima giornata con focus su innovazione e l’intervista a Luigi Di Maio ● Ieri dibattito su aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 8 ottobre 2020) ● Restart, ultima giornata con focus su innovazione e l’intervista a Luigi Di● Ieri dibattito su aerospazio, moda, arredamento, agroalimentare e manifattura

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Made in Italy, innovazione ed energia ripartono nell’era del Covid. Pisano: «Il Recovery Fund accelererà la digitalizzazione della Pa» Il Sole 24 ORE Venice Hospitality Challenge 2020 al via!

Occasioni uniche per celebrare e dare lustro a quel “popolo del mare” e quelle eccellenze del Made in Italy nel campo della nautica che qui a Venezia troveranno sempre casa. Per la città e per tutti ...

La resilienza del vino italiano sul mercato Usa: +2,3% nei primi 8 mesi 2020

Ora serve mantenere le distanze e riallineare i segmenti di mercato penalizzati dal Covid-19 attraverso un’accelerazione della promozione made in Italy. A questo - prosegue il dg Veronafiere - servirà ...

