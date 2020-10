Macaulay Culkin con la mascherina di ' Mamma | ho perso l' aereo' | ' Attenti al Covid'

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Nonostante i suoi 40 annirimarrà per sempre il bimbo di ', hol'' . Proprio a causa di quel film, dopo il successo mondiale, l'attore è sprofondato in una voragine ...

ParamountItalia : “Rimango al sicuro dal Covid indossando la pelle scorticata di me stesso più giovane. Non dimenticate di indossare… - RobyyGiudici : Radio Deejay - cinemaniaco_fb : ?????????????? Macaulay Culkin si protegge dal Covid con una mascherina del giovane Macaulay Culkin… - dumurin : RT @badtasteit: #MacaulayCulkin e la sua peculiare mascherina ispirata a #Mamma,hopersolaereo - Asgard_Hydra : Macaulay Culkin, la star indossa una curiosa mascherina e si rivolge ai fan:'Indossatela!' -

Ultime Notizie dalla rete : Macaulay Culkin

Nonostante i suoi 40 anni Macaulay Culkin rimarrà per sempre il bimbo di "Mamma, ho perso l'aereo". Proprio a causa di quel film, dopo il successo mondiale, l'attore è sprofondato in una voragine ...Così come molti altri personaggi famosi anche Macaulay Culkin ha voluto esprimere il suo pensiero sul Coronavirus, e lo ha fatto indossando una mascherina davvero speciale. Macaulay Culkin: la ...