"Ma che hai?". UeD, Maria De Filippi mai sentita così. Se la prende con Tina e gela lo studio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nella puntate del 7 ottobre di 'Uomini e Donne' è successo un po' di tutto, come accade quotidianamente. La storica dama Gemma Galgani si è resa protagonista di una sorpresa al corteggiatore Paolo, ma da parte dell'uomo non c'è stato alcun passo decisivo verso di lei ed è rimasto della sua idea. L'opinionista Tina Cipollari, super rivale della Galgani, è intervenuta per criticare l'atteggiamento della donna. Ma è avvenuto un fatto decisamente insolito in studio. Normalmente la padrona di casa Maria De Filippi interviene raramente, ma stavolta ha fatto un'eccezione importante dando una strigliata alla Cipollari. Il rifiuto di Paolo a continuare la conoscenza con la dama torinese ha fatto indubbiamente felice Tina, ...

