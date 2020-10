M5S, gli Stati generali sono l’ultima occasione per evitare una scissione rovinosa per tutti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il M5S ha celebrato nel modo peggiore e più avvilente per iscritti, sostenitori e “semplici” elettori il suo undicesimo compleanno. L’immagine che il Movimento ha dato di sé in questa manciata di giorni che va dall’election day all’anniversario del 4 ottobre non solo è stata la negazione assoluta dell’obiettivo “percorso di successo” conseguito oltre ogni aspettativa e previsione, la definizione è di Mario Sechi un improbabile grillino, ma la materializzazione di un irrefrenabile cupio dissolvi forse già oltre il punto di non ritorno. In tutta la polemica in atto, non da ieri, tra movimentisti e governativi il garante si è limitato ad intervenire indirettamente con un messaggio altamente evocativo e più eloquente di quanto potrebbe apparentemente sembrare. Anzi ha fatto parlare due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il M5S ha celebrato nel modo peggiore e più avvilente per iscritti, sostenitori e “semplici” elettori il suo undicesimo compleanno. L’immagine che il Movimento ha dato di sé in questa manciata di giorni che va dall’election day all’anniversario del 4 ottobre non solo è stata la negazione assoluta dell’obiettivo “percorso di successo” conseguito oltre ogni aspettativa e previsione, la definizione è di Mario Sechi un improbabile grillino, ma la materializzazione di un irrefrenabile cupio dissolvi forse già oltre il punto di non ritorno. In tutta la polemica in atto, non da ieri, tra movimentisti e governativi il garante si è limitato ad intervenire indirettamente con un messaggio altamente evocativo e più eloquente di quanto potrebbe apparentemente sembrare. Anzi ha fatto parlare due ...

M5S_Europa : Sulla legge sul clima #Lega e #FdI sono stati messi a tacere. @Europarl_IT ha approvato il target di riduzione del… - M5S_Europa : All'Europarlamento #Lega e #FdI hanno tentato di cestinare gli impegni europei per l’#ambiente : con il loro emend… - LegaSalvini : ++ IL FALLIMENTO DEL GOVERNO PD-M5S: BOOM DI SBARCHI NEL 2020 ++ Gli italiani sono stanchi: CHIUDETE I PORTI!… - bezzoneclaudio : RT @Kor_One_: Ma gli #elettori della #lega che credono che #Salvini e co. ci porteranno fuori dall'europa in cosa pensano di essere diversi… - 4everAnnina : RT @Kor_One_: Ma gli #elettori della #lega che credono che #Salvini e co. ci porteranno fuori dall'europa in cosa pensano di essere diversi… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S gli M5s, gli Stati generali si terranno il 7 e 8 novembre. A termine voto online la Repubblica Coronavirus, Regioni a Governo "No protagonismi, serve azione corale"

Parco nazionale del Pollino. Interrogazione di D'Ippolito (M5S), che torna alla carica: "Incompatibilità di Pappaterra" ...

Commissione Europea: «Ad oggi nessuna notifica sulla vendita di Tk Ast»

«Ad oggi la Commissione Ue non ha ricevuto alcuna notifica né informazioni specifiche in merito alla procedura di vendita dell'Ast di Terni da parte di ThyssenKrupp». E' quanto scrive la vicepresident ...

Parco nazionale del Pollino. Interrogazione di D'Ippolito (M5S), che torna alla carica: "Incompatibilità di Pappaterra" ...«Ad oggi la Commissione Ue non ha ricevuto alcuna notifica né informazioni specifiche in merito alla procedura di vendita dell'Ast di Terni da parte di ThyssenKrupp». E' quanto scrive la vicepresident ...