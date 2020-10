M5S e veleni in Regione Campania Tre consiglieri sfidano Ciarambino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ scontro aperto nel gruppo M5S in Consiglio regionale della. L’asse pro-De Luca di–Saiello finisce nel mirino degli altri. Si litiga su tutto: da statuto l’incarico di capogruppo spetta a Valeria. Ma la candidata non vorrebbe rinunciare alla presidenza di una commissione (Trasparenza) o alla poltrona nell’ufficio di presidenza. Tre, Luigi Cirillo, Maria Muscarà e Salvatore Aversano, rivendicano più spazio: un posto nell’ufficio di presidenza o la guida di una commissione. Ma lavorrebbe tenere tutto per se. Al massimo spedire Gennaro Saiello nell’ufficio di presidenza. Sarà guerra. L'articolo proviene da ...