L'uragano Delta si rafforza dopo avere lasciato il Messico, ora punta gli USA [MAPPE] (Di giovedì 8 ottobre 2020) L'uragano Delta prosegue nella sua rotta in direzione degli Stati Uniti dopo aver lasciato il Messico, ed ha acquisito potenza: è ora classificato di 2ª categoria, secondo quanto ha annunciato il National Hurricane Center statunitense. Delta, che fa registrare venti a 155 km/h, si trovava alle 8 (ora italiana) a 780 km dalla costa della Louisiana e si muoveva a una velocità di 28 km/h.

