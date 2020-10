L’unica libreria in Italia che vende (e pubblica) i libri del nuovo premio Nobel (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una volta l’Accademia ha preso tutti di sorpresa. Le previsioni e le scommesse sul Nobel per la Letteratura si sono rivelate sbagliate, le quotazioni inutili. Il premio è andato alla poetessa americana Louise Glück, figura poco tradotta (e forse anche poco conosciuta) in Italia. Tanto che se qualcuno cercasse un suo libro nei cataloghi delle case editrici principali non ne troverebbe nemmeno uno. Il più famoso, cioè “L’Iris selvatico”, era stato edito da Giano, con sede a Vicenza. Al momento però è fuori catalogo (ma c’è da scommettere che la ristampa arriverà a breve). L’altro titolo, “Averno”, invece è stato pubblicato da una piccolissima libreria/casa editrice di Napoli, la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una volta l’Accademia ha preso tutti di sorpresa. Le previsioni e le scommesse sulper la Letteratura si sono rivelate sbagliate, le quotazioni inutili. Ilè andato alla poetessa americana Louise Glück, figura poco tradotta (e forse anche poco conosciuta) in. Tanto che se qualcuno cercasse un suo libro nei cataloghi delle case editrici principali non ne troverebbe nemmeno uno. Il più famoso, cioè “L’Iris selvatico”, era stato edito da Giano, con sede a Vicenza. Al momento però è fuori catalogo (ma c’è da scommettere che la ristampa arriverà a breve). L’altro titolo, “Averno”, invece è statoto da una piccolissima/casa editrice di Napoli, la ...

