L'ultimo saluto a Rossana. Reportage fotografico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ritratti individuali e collettivi di un addio commosso. Il saluto a Rossana Rossanda che si è tenuto il 24 settembre a Roma è stato immortalato dall'amico e fotografo Marco Cinque. Una serie di scatti che intrecciano storie, umori, generazioni diverse. Al centro al figura di una donna straordinaria. Protagonista di una grande storia. L'articolo L'ultimo saluto a Rossana. Reportage fotografico proviene da il manifesto.

