Luigi Favoloso stuzzica Garko | “Anche io volevo essere un sex symbol”

Leggi su chedonna

(Di giovedì 8 ottobre 2020)ha deciso di tirare in ballo la nota vicenda personale di Gabriele Adua Del Vesco per fare un annuncio ai follower.Mariosa perfettamente quali corde toccare per catalizzare l’attenzione del pubblico. Dal momento che la notizia del momento è il coming out di Gabriel, che si è “confessato” in diretta televisiva … L'articolo: “Anche ioun sex symbol” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it