Luca Guadagnino, il regista di 'We Are Who We Are': 'La mia adolescenza? È un racconto politico'. 'Tutto è politico. Più che la fluidità di genere, ciò che è politico è come decidiamo di accogliere l'altro nella sua alterità più disturbante per noi. Questo è un processo politico'.

Luca Guadagnino, il regista di “We Are Who We Are”: «La mia adolescenza? È un racconto politico».

«Tutto è politico. Più che la fluidità di genere, ciò che è politico è come decidiamo di accogliere l'altro nella sua alterità ...

