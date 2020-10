Louise Gluck vince il Nobel per la Letteratura (Di giovedì 8 ottobre 2020) Già Premio Pulitzer nel 1993, la poetessa americana di origine ungherese Louise Gluck ha vinto il premio Nobel per la Letteratura 2020 La poetessa americana Louise Gluck ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2020. Lo ha annunciato l’Accademia Reale Svedese “per la sua inconfondibile voce poetica che con l’austera bellezza rende universale l’esistenza individuale”. Nata a… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Già Premio Pulitzer nel 1993, la poetessa americana di origine unghereseha vinto il premioper la2020 La poetessa americanaha vinto il Premioper la2020. Lo ha annunciato l’Accademia Reale Svedese “per la sua inconfondibile voce poetica che con l’austera bellezza rende universale l’esistenza individuale”. Nata a… L'articolo Corriere Nazionale.

