Louise Glück: Nobel per la letteratura 2020 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Medaglia rappresentante Alfred Nobel photo credit:WebLouise Glück ha vinto il Premio Nobel per la letteratura 2020. Oggi alle ore 13 l’Accademia di Svezia ha assegnato il Premio Nobel per la letteratura 2020 a Louise Glück .La Glück 77 anni è considerata uno tra i massimi poeti americani contemporanei. Nel 1993 la poetessa è stata vincitrice del Premio Pulizer della poesia con la raccolta di poesie “l’Iris selvatico”. Nel 2014 ha vinto invece il Nation Book Award altro importante riconoscimento letterario americano. Per la Glück la giuria ha detto: La giuria ha cosi decretato la vincitrice con la seguente motivazione : “Per la sua inconfondibile voce poetica che con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Medaglia rappresentante Alfredphoto credit:WebGlück ha vinto il Premioper la. Oggi alle ore 13 l’Accademia di Svezia ha assegnato il Premioper laGlück .La Glück 77 anni è considerata uno tra i massimi poeti americani contemporanei. Nel 1993 la poetessa è stata vincitrice del Premio Pulizer della poesia con la raccolta di poesie “l’Iris selvatico”. Nel 2014 ha vinto invece il Nation Book Award altro importante riconoscimento letterario americano. Per la Glück la giuria ha detto: La giuria ha cosi decretato la vincitrice con la seguente motivazione : “Per la sua inconfondibile voce poetica che con ...

Einaudieditore : In italiano al momento è disponibile un solo libro di Louise Glück, Averno, pubblicato da Dante & Descartes. #TotoNobel - Einaudieditore : Nel 2006 avevamo pubblicato un'antologia intitolata Nuovi poeti americani. Tra gli autori c'era anche la vincitrice… - ilpost : Chi è Louise Glück, che ha vinto il #Nobel per la Letteratura - filipposentuti : RT @Focus_it: Il #Nobel per la Letteratura 2020 consegnato alla poetessa statunitense Louise Glück: qualche curiosità sulle sue opere e la… - danielmartin_to : RT @giannimontieri: Qualche giorno fa ne avevo scritto per @00doppiozero e oggi Louise Glück ha vinto il Nobel. Auspicavo la traduzione del… -