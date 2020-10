Louise Glück ha vinto il premio Nobel per la Letteratura (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il premio Nobel per la Letteratura 2020 è stato assegnato a alla poetessa americana Louise Glück, per la sua «voce poetica che con bellezza austera rende universale l’esistenza universale». A sorpresa l’Accademia di Svezia ha scelto di dare il riconoscimento a una voce americana. Louise Glück, newyorchese di nascita (1943), è originaria di una famiglia di immigrati ebrei ungheresi. Ha studiato alla Columbia University ma non si è mai laureata. Al suo attivo ha 12 raccolte di poesie. Già detentrice del premio Pulitzer nel 1993 e del National Book Award, nel 2014. Insegna a Yale. in Italia è stato pubblicato “L’iris selvatico” (The wild iris), Giano, 2003 e “Averno”, Libreria Dante & ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilper la2020 è stato assegnato a alla poetessa americanaGlück, per la sua «voce poetica che con bellezza austera rende universale l’esistenza universale». A sorpresa l’Accademia di Svezia ha scelto di dare il riconoscimento a una voce americana.Glück, newyorchese di nascita (1943), è originaria di una famiglia di immigrati ebrei ungheresi. Ha studiato alla Columbia University ma non si è mai laureata. Al suo attivo ha 12 raccolte di poesie. Già detentrice delPulitzer nel 1993 e del National Book Award, nel 2014. Insegna a Yale. in Italia è stato pubblicato “L’iris selvatico” (The wild iris), Giano, 2003 e “Averno”, Libreria Dante & ...

