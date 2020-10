Louise Glück: chi è il premio Nobel per la letteratura – VIDEO (Di giovedì 8 ottobre 2020) Carriera e curiosità su Louise Glück: chi è il premio Nobel per la letteratura 2020, assegnato oggi a Stoccolma. La poetessa Louise Glück è nata a New York City nel 1943 ed è cresciuta a Long Island. Ha frequentato il Sarah Lawrence College e la Columbia University. Considerata da molti una delle poetesse contemporanee più … L'articolo Louise Glück: chi è il premio Nobel per la letteratura – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Carriera e curiosità suGlück: chi è ilper la2020, assegnato oggi a Stoccolma. La poetessaGlück è nata a New York City nel 1943 ed è cresciuta a Long Island. Ha frequentato il Sarah Lawrence College e la Columbia University. Considerata da molti una delle poetesse contemporanee più … L'articoloGlück: chi è ilper laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Einaudieditore : In italiano al momento è disponibile un solo libro di Louise Glück, Averno, pubblicato da Dante & Descartes. #TotoNobel - Einaudieditore : Nel 2006 avevamo pubblicato un'antologia intitolata Nuovi poeti americani. Tra gli autori c'era anche la vincitrice… - ilpost : Chi è Louise Glück, che ha vinto il #Nobel per la Letteratura - raffades : Eccoci come sempre spiazzati dagli accademici dispettosi. Ne scrivo su @repubblica. Nobel letteratura: Louise Glück… - veracruz777 : RT @StefanoSocial: 'Se apriste gli occhi mi vedreste, vedreste il vuoto del cielo specchiato in terra, i campi di nuovo nudi, senza vita, c… -