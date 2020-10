L’Ordine dei medici di Roma | “Vaccino dal farmacista sarebbe esercizio abusivo della professione”

Leggi su dire

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “Non e’ che non siamo d’accordo sul fatto che anche le farmacie possano fare i vaccini, e’ la legge a dirlo. Per fare un vaccino ci vogliono un medico e centri autorizzati. E in questo momento la legge vieta all’interno delle farmacie la presenza del medico, cosi’ come ai farmacisti di fare loro i vaccini”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema ai microfoni di Teleradiostereo.