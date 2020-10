Lombardia- l’accusa per la discriminazioni sui vaccini (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Regione Lombardia ha acquistato un terzo dei vaccini previsti costringendo così a dover scegliere a chi poterli dare e a chi no. Dovevano essere 1,5 milioni le dosi dei vaccini contro l’influenza, invece, sono solamente 500 mila quelle che sono riusciti ad ottenere dall’ultima gara indetta da Aria spa, la centrale acquisti della Regione. … L'articolo Lombardia- l’accusa per la discriminazioni sui vaccini proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Regioneha acquistato un terzo deiprevisti costringendo così a dover scegliere a chi poterli dare e a chi no. Dovevano essere 1,5 milioni le dosi deicontro l’influenza, invece, sono solamente 500 mila quelle che sono riusciti ad ottenere dall’ultima gara indetta da Aria spa, la centrale acquisti della Regione. … L'articolo- l’accusa per lasuiproviene da YesLife.it.

verbanonews : New post: “L’incertezza sui budget 2020 per le RSA è insostenibile”. Astuti mette sotto accusa la Regione - ViViCentro : Denunciata banda di tre zingari per furto su autovetture: l’accusa è “tentato furto aggravato su autovettura in con… - Giul_Granato : 3) #DeLuca accusa la Protezione Civile di aver privilegiato Lombardia e Veneto nella suddivisione dei DPI necessari… - MiTomorrow : L'ex governatore lombardo nuovamente a processo: l'accusa ?? #mitomorrow #milano #lombardia #processo -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia l’accusa Influenza: Gallera, 'tutti i medici di base coinvolti in campagna vaccinale'' Affaritaliani.it