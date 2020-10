Lombardia: Governo impugna legge assestamento bilancio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Il Governo ha impugnato la legge di assestamento di bilancio della Regione Lombardia. Lo ha deciso il consiglio dei ministri che si è riunito ieri: su proposta del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, si legge nel comunicato di ieri, il cdm ha deliberato di impugnare "la legge della Regione Lombardia n. 18 del 07/08/2020, recante assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali, in quanto l'articolo 28, incidendo su regime e durata dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di Governo del territorio". Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milano, 8 ott. (Adnkronos) - Ilhato ladididella Regione. Lo ha deciso il consiglio dei ministri che si è riunito ieri: su proposta del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, sinel comunicato di ieri, il cdm ha deliberato dire "ladella Regionen. 18 del 07/08/2020, recanteal2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali, in quanto l'articolo 28, incidendo su regime e durata dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia didel territorio".

Noi l’abbiamo fatto e il governo ha deciso di bocciare una norma che avrebbe contribuito a facilitare gli investimenti ed aiutare l’economia”. Così l’assessore al Bilancio della Regione Lombardia, ...

Noi l'abbiamo fatto e il governo ha deciso di bocciare una norma che avrebbe contribuito a facilitare gli investimenti ed aiutare l'economia". Così l'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, ...