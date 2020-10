Lockdown all'italiana: nella clip Martina Stella e Ricky Memphis fanno i conti con i ricordi (Di giovedì 8 ottobre 2020) nella prima clip estratta da Lockdown all'italiana, il nuovo film di Enrico Vanzina in sala dal 15 ottobre, Martina Stella e Ricky Memphis si lasciano andare ai ricordi felici. Martina Stella e Ricky Memphis protagonisti della prima clip di Lockdown all'italiana, il nuovo film scritto e diretto da Enrico Vanzina, nei cinema a partire dal prossimo 15 ottobre 2020. Descritta come una commedia tra risate e riflessioni amare, Lockdown all'italiana racconterà la storia di due coppie che stanno per lasciarsi, ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020)primaestratta daall', il nuovo film di Enrico Vanzina in sala dal 15 ottobre,si lasciano andare aifelici.protagonisti della primadiall', il nuovo film scritto e diretto da Enrico Vanzina, nei cinema a partire dal prossimo 15 ottobre 2020. Descritta come una commedia tra risate e riflessioni amare,all'racconterà la storia di due coppie che stanno per lasciarsi, ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown all Lockdown all'italiana: la prima clip Cinecittà News Genovesi (ospedale Chieti): per la radioterapia oncologica nessun lockdown

PESCARA - Nessuna riduzione delle attività nonostante il lockdown e le difficoltà causate dalla pandemia da Coronavirus. La Radioterapia oncologica dell'ospedale di Chieti fa il punto sui mesi appena ...

Enna, disabile malata di Coronavirus violentata è incinta: arrestato un operatore della struttura

ha confessato Arrestato l'uomo che avrebbe violentato durante il periodo del lockdown e messo incinta una ragazza disabile ricoverata all'Oasi di Troina (Enna) mentre questa era positiva.

