Libia | i pescatori italiani verranno processati il 20 ottobre I familiari | “Alcuni sono diabetici | hanno bisogno di cure”

Roma, 8 ott – "Difendere la salute degli altri è giusto ma significa anche difendere la nostra salute". Mentre Luigi Di Maio ci propina una serie di banalità come questa, direttamente dal Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 alla Farnesina, i pescatori italiani sequestrati dalle milizie di Haftar restano in carcere a El Kuelfia, vicino a Bengasi. Ma quel che è peggio, salvo improvvisi quanto auspicabili sviluppi positivi nella trattiva per il rilascio, verranno processati entro il mese di ottobre secondo la legge libica. Per l'esattezza, stando alle ultime rivelazioni, il processo inizierà il 20 ottobre. "Ci hanno confermato che il caso nei giorni scorsi è passato alla competenza della Procura militare ...

matteosalvinimi : In un Paese normale che tenesse ai propri cittadini questa notizia dovrebbe essere ovunque in prima pagina. Mamme,… - matteosalvinimi : #Salvini: ho incontrato davanti a Montecitorio, impegnate in protesta, mamme, mogli e figlie di 18 pescatori, itali… - fattoquotidiano : Mazara del Vallo, i familiari dei pescatori sequestrati in Libia da 37 giorni: “Fiducia nelle istituzioni ma non ab… - BA109RA : RT @IlPrimatoN: Una vicenda sempre più umiliante per l'Italia e drammatica per i nostri pescatori - NsFolk : RT @IlPrimatoN: Una vicenda sempre più umiliante per l'Italia e drammatica per i nostri pescatori -