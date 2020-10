Liberati padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “I nostri connazionali Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono stati liberati”. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre del 2018 in Niger da un gruppo jihadista. Un video diffuso dal quotidiano Avvenire, in aprile, aveva mostrato che Maccalli ancora in vita insieme a Chiacchio, sacerdote rapito qualche anno fa mentre era in viaggio per turismo. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – “I nostri connazionali Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono stati liberati”. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre del 2018 in Niger da un gruppo jihadista. Un video diffuso dal quotidiano Avvenire, in aprile, aveva mostrato che Maccalli ancora in vita insieme a Chiacchio, sacerdote rapito qualche anno fa mentre era in viaggio per turismo.

