Liberati in Mali padre Marcalli e Nicola Chiacchio

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) –Pier Luigi, il missionario della diocesi di Crema sequestrato in Niger nel 2018 esono statioggi in. “La liberazione – si legge nella nota della Farnesina – è stata resa possibile grazie al prezioso lavoro del personale dell'Aise e di tutti i competenti apparati dello Stato, unitamente alla importante collaborazione delle autoritàane. Il buon esito dell'operazione, oltre a mettere in luce la professionalità, le capacità operative e di relazione dell'intelligence, ha evidenziato anche l'eccellente opera investigativa dell'Autorità giudiziaria italiana ed il prezioso lavoro svolto dalle donne e degli uomini del ministero degli Affari Esteri e ...

