Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare | domani cielo sereno con temporanee velature

Il tempo previsto sull'Italia domani, venerdì 9 ottobre 2020: il bollettino a cura dell'Aeronautica Militare. domani al Nord: cielo generalmente sereno salvo il transito di temporanee velature. Qualche addensamento più consistente su aree alpine e prealpine centro orientali e su Liguria. Centro e Sardegna: nubi poco significative in un contesto di cielo per lo più soleggiato. Sud e Sicilia: cielo in prevalenza sereno con qualche velatura in transito sulle aree peninsulari. Temperature: minime in diminuzione su Sicilia e Calabria; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Massime in lieve calo al nord ovest, in lieve aumento su Abruzzo, Molise e aree interne della Campania;

Inizialmente poco nuvoloso per il transito di velature che, nel corso della giornata, tenderanno ad intensificarsi. In serata ulteriore aumento della nuvolosità, in particolare lungo il crinale ...

Previsioni meteo Video per venerdì, 09 ottobre

