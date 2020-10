Le notizie del giorno – Tre club di Serie A nella bufera | ex calciatore in terapia intensiva e le confessioni

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ledel-Dopo le polemiche in relazione alla partita Juventus-Napoli, scoppia un nuovo caso che riguarda più da vicino i bianconeri. L’Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. “È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noiremo l’autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto“, è quanto confermato da Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino. I calciatori che hanno lasciato l’Italia sono: Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, poi anche Buffon e Demiral che sono tornati a ...

Ultime Notizie dalla rete : notizie del

RomaToday

Guarda, non ti nascondo che mi stava venendo la scimmia di disegnarmelo da solo e stamparlo con la stampante 3D. Ma ad oggi sono talmente pieno di cose da fare, che non riuscirei. Sto aspettando anche ...FERMO - Da ieri mattina, Paolo Calcinaro è ricoverato all’ospedale Murri. Il sindaco si sarebbe recato all’ospedale di Fermo per alcuni accertamenti. Da domenica ha i sintomi ...