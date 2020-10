Le Iene | l' affondo di Selvaggia Lucarelli | Non è molto diverso dal pisciare sulla foto Lo sfregio | un caso a Italia 1

(Di giovedì 8 ottobre 2020) In un'intervista a Leggo , infatti, ha accusato Le- il programma di1 - di aver fatto la stessa cosa: 'Hanno mandato in onda un servizio in cui volevano convincere il mondo che il Blue ...

Ultime Notizie dalla rete : Iene affondo

Liberoquotidiano.it

Questa, però, non è stata l'unica volta in cui la Lucarelli si è sentita sminuita come donna. In un'intervista a Leggo, infatti, ha accusato Le Iene - il programma di Italia 1 - di aver fatto la ...MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, voto 6: vola su un destro di Verde da posizione esterna nel finale di primo tempo, nella ripresa respinge un tentativo di Agudelo. Calabria, voto 6: spinge ma non riesc ...