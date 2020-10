Le Iene, ecco chi ha preso il posto di Giulio Golia: è un volto molto amato (Di giovedì 8 ottobre 2020) Giulio Golia è positivo al Covid-19, non può quindi prendere parte a Le Iene Show, ecco allora chi prenderà il suo posto. Giulio Golia Fonte Foto Instagram @GiulioGoliaQuesta sera 8 ottobre 2020 torna un nuovo appuntamento con Le Iene Show, il terzo per questa settimana. Lunedì è andato infatti in onda lo speciale su Mario Biondo e martedì la puntata con la coppia formata da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La puntata del giovedì, come da tradizione, alterna un trio maschile a uno femminile, tuttavia Giulio Golia ha dovuto dare forfait ai suoi compagni di avventura a causa del Covid-19. La Iena, ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 ottobre 2020)è positivo al Covid-19, non può quindi prendere parte a LeShow,allora chi prenderà il suoFonte Foto Instagram @Questa sera 8 ottobre 2020 torna un nuovo appuntamento con LeShow, il terzo per questa settimana. Lunedì è andato infatti in onda lo speciale su Mario Biondo e martedì la puntata con la coppia formata da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La puntata del giovedì, come da tradizione, alterna un trio maschile a uno femminile, tuttaviaha dovuto dare forfait ai suoi compagni di avventura a causa del Covid-19. La Iena, ...

