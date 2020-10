Lazio, Torreira era ad un passo. L'agente: "Ha voluto solo l'Atletico" (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA - Lucas Torreira si è accasato all'Atletico Madrid nell'ultimo giorno di mercato. L'allenatore Simeone ha salutato Thomas e ingaggiato il centrocampista uruguaiano in prestito dall'Arsenal. Che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA - Lucassi è accasato all'Madrid nell'ultimo giorno di mercato. L'allenatore Simeone ha salutato Thomas e ingaggiato il centrocampista uruguaiano in prestito dall'Arsenal. Che ...

Dipenderà dalle sue prestazioni”. Torreira alla Lazio era solo uno dei tanti nomi sulla lista di Tare. Che ha poi virato fortemente su Andreas Pereira, giocatore più funzionale per lo scacchiere di ...

Lucas Torreira. Era questo il centrocampista che l’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, avrebbe voluto per rafforzare la linea mediana della squadra. Il club viola ci ha provato ma alla fine ...

