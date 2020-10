Lazio | incardinata proposta legge contro omofobia in commissione pari opportunità

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – Ilsi appresta a diventare una tra le prime regioni italiane a dotarsi di unal’omobitransfobia, proprio mentre sta per riprendere alla Camera la discussione per il Ddl Zan, in programma il prossimo 20 ottobre. È stato, infatti, incardinato oggi in IXregionaleopportunita’ il testo che unifica le proposte din. 15, 105, 129 e 156 sotto il titolo ‘Norme per promuovere l’uguaglianza e per prevenire e contrastare le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identita’ di genere’. “Oggi e’ una prima giornata importante, ci siamo incardinati in un dibattito nazionale- spiega all’Agenzia di stampa Dire la presidente della IX ...