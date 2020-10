**Lavoro: Gualtieri, 'proroga Cig per settori più penalizzati con crisi'** (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "La nostra previsione che è anche prudente è di una forte crescita l'anno prossimo e di un aumento degli occupati: un dato che non renderebbe necessari interventi straordinari". Interventi che invece "abbiamo giustamente preso in un momento di forte impatto" della crisi. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri alla domanda se il governo prorogherà Cig e blocco dei licenziamenti. "Se tutto andrà bene non sarà necessario prorogare gli strumenti straordinari mentre ovviamente ci sarà una proroga della Cig Covid per i settori più penalizzati", afferma il ministro parlando di "interventi selettivi" per chi ha bisogno. Quindi "chi non si trova in una situazioni ordinaria ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "La nostra previsione che è anche prudente è di una forte crescita l'anno prossimo e di un aumento degli occupati: un dato che non renderebbe necessari interventi straordinari". Interventi che invece "abbiamo giustamente preso in un momento di forte impatto" della. Così il ministro dell'Economia Robertoalla domanda se il governo prorogherà Cig e blocco dei licenziamenti. "Se tutto andrà bene non sarà necessariore gli strumenti straordinari mentre ovviamente ci sarà unadella Cig Covid per i", afferma il ministro parlando di "interventi selettivi" per chi ha bisogno. Quindi "chi non si trova in una situazioni ordinaria ...

TV7Benevento : **Lavoro: Gualtieri, 'proroga Cig per settori più penalizzati con crisi'**... - fisco24_info : Lavoro, Gualtieri: proroga cig Covid a settori più colpiti: Il ministro dell’Economia è intervenuto alla trasmissio… - lana_carlotta : RT @CesareOrtis: MA CHE SCRIVONO AL @Corriere?Non lo sanno che 'nessuno perderà il lavoro per il #Covid'? Parola di #quaquaraqua #Conte e i… - CesareOrtis : MA CHE SCRIVONO AL @Corriere?Non lo sanno che 'nessuno perderà il lavoro per il #Covid'? Parola di #quaquaraqua… - veratto_A : RT @CesareOrtis: Buone notizie: Randstad, 35% aziende prevede di tornare alla normalità nel 2021...le altre 65% non pervenute, ma #stateser… -

Ultime Notizie dalla rete : **Lavoro Gualtieri **Lavoro: Gualtieri, 'proroga Cig per settori più penalizzati con crisi'** Il Tempo Tributaristi, coinvolgere tutti intermediari in riforma fiscale

L'Istituto nazionale tributaristi (Int), dopo aver costituito e resi operativi il Comitato e la Commissione a supporto della riforma fiscale, per mano del presidente nazionale Riccardo Alemanno ha inv ...

Il Fondo nuove competenze va sottoscritto entro dicembre, scopri come riceverlo

A causa del lockdown molte imprese hanno dovuto mettere i propri dipendenti in cassa integrazione. È in arrivo però una novità che riguarda sia imprese ...

L'Istituto nazionale tributaristi (Int), dopo aver costituito e resi operativi il Comitato e la Commissione a supporto della riforma fiscale, per mano del presidente nazionale Riccardo Alemanno ha inv ...A causa del lockdown molte imprese hanno dovuto mettere i propri dipendenti in cassa integrazione. È in arrivo però una novità che riguarda sia imprese ...