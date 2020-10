Laura Pausini non è incinta e rimbrotta i fan: “Sono una cantante, i miei annunci solo su questo” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Laura Pausini non è incinta. L’artista aveva anticipato di essere pronta per un grande annuncio, che ha concesso ai fan nella serata del 7 ottobre. annuncio che in molti ritenevano essere di carattere personale. L’artista romangnola sta per tornare con un nuovo brano scritto per lei da Diane Warren, Io Sì (Seen) che sarà anche sottoposto all’attenzione dell’Academy per la candidatura agli Oscar. Molti dei suoi fan, però, pensavano che fosse in attesa del secondo bambino. “Non sono incinta. Sono una cantante e i miei annunci riguardano questo”, ha risposto Laura Pausini a uno dei curiosi, spegnendo così le speranze di coloro che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020)non è. L’artista aveva anticipato di essere pronta per un grandeo, che ha concesso ai fan nella serata del 7 ottobre.o che in molti ritenevano essere di carattere personale. L’artista romangnola sta per tornare con un nuovo brano scritto per lei da Diane Warren, Io Sì (Seen) che sarà anche sottoposto all’attenzione dell’Academy per la candidatura agli Oscar. Molti dei suoi fan, però, pensavano che fosse in attesa del secondo bambino. “Non sono. Sono unae iriguardano questo”, ha rispostoa uno dei curiosi, spegnendo così le speranze di coloro che ...

