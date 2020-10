Laura Pausini incinta? La cantante zittisce tutti i rumors (Di giovedì 8 ottobre 2020) Laura Pausini incinta? Una foto e un messaggio della cantante alimentano i rumors: lei li spegne subito rispondendo ai fan. Laura Pausini è incinta del secondo figlio? E’ bastata una foto e un messaggio della cantante per scatenare le domande dei fans e i rumors sulla sua, presunta seconda gravidanza. Di fronte ai numerosi gossip … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 8 ottobre 2020)? Una foto e un messaggio dellaalimentano i: lei li spegne subito rispondendo ai fan.del secondo figlio? E’ bastata una foto e un messaggio dellaper scatenare le domande dei fans e isulla sua, presunta seconda gravidanza. Di fronte ai numerosi gossip … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

