Laura Pausini, il nuovo singolo per il film di Sophia Loren punta agli Oscar (Di giovedì 8 ottobre 2020) Laura Pausini, da enfant prodige a popstar internazionale sfoglia la gallery «Sono felice di annunciare che presto uscirà "Io sì" (Seen), il mio nuovo brano scritto per me da Diane Warren e che verrà presentato all'attenzione dell'Academy Awards per la candidatura agli Oscar come miglior canzone originale». Così Laura Pausini condivide su Instagram la sua gioia per l'ennesimo traguardo della sua carriera. «Non potevo tenere per me una ...

LucaDondoni : . @LauraPausini una super candidata alla nomination per gli Academy Award 2O21 - LaStampa : Laura Pausini candidata alla nomination per gli Academy Award 2O21 - LaStampa : Alla manifestazione verrà proposto un pezzo di Diane Warren cantato in italiano per il film “The Life Ahead”. - SkyTG24 : Laura Pausini annuncia il nuovo singolo 'Io Sì (Seen)' per la candidatura agli Oscar - RADIOEFFEITALIA : Laura Pausini - Innamorata -