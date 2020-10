Laura Pausini: il nuovo singolo “Io sì”, in gara per gli Oscar (Di giovedì 8 ottobre 2020) Laura Pausini ha annunciato sui propri profili social il nuovo singolo. Si tratta di “Io sì” scritto da Diane Warren, brano che concorrerà come miglior canzone originale ai prossimi Oscar Laura Pausini torna con grandi novità. La cantante via social non solo ha anticipato ai suoi fan l’arrivo del nuovo singolo, dal titolo “Io sì”, in più ne ha annunciato la candidatura agli Oscar 2021. Il brano scritto da Diane Warren, verrà presentato all’Academy Awards come miglior canzone originale. La musica di Laura Pausini infatti, farà da colonna sonora nel film di Edoardo Ponti, che vedrà inoltre la ... Leggi su zon (Di giovedì 8 ottobre 2020)ha annunciato sui propri profili social il. Si tratta di “Io sì” scritto da Diane Warren, brano che concorrerà come miglior canzone originale ai prossimitorna con grandi novità. La cantante via social non solo ha anticipato ai suoi fan l’arrivo del, dal titolo “Io sì”, in più ne ha annunciato la candidatura agli2021. Il brano scritto da Diane Warren, verrà presentato all’Academy Awards come miglior canzone originale. La musica diinfatti, farà da colonna sonora nel film di Edoardo Ponti, che vedrà inoltre la ...

