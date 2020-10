L' assegno di mantenimento può cambiare | cosa succede se l' ex ha un nuovo amore

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) È noto a tutti che se uno degli ex coniugi non ha adeguati redditi propri (o comunque non ha un patrimonio mobiliare/ immobiliare), potrà vantare nei confronti dell'altro il diritto al. Tuttavia, l'dinon è immutabile (neanche quando è stato disposto dal giudice). La decisione, infatti,; essere modificata o revocata al sorgere di specifiche situazioni, diverse rispetto a quelle che sussistevano nel momento nel quale l'era stato previsto. Una delle ragioni che, inevitabilmente, modificano la situazione preesistente è costituita dall'instaurazione di una nuova relazione, e magari di una convivenza, da parte del coniuge che riceve l'di. Infatti, se ...